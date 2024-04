La definizione e la soluzione di 5 lettere: I tipici pali scolpiti dei pellirosse. TOTEM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un totem - in antropologia - è un'entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. In alcune tribù native nordamericane, si intagliano e decorano tronchi d'albero in modo da raffigurare una serie di totem sovrapposti, così da formare dei pali di totem. Per brevità, tali pali di totem vengono chiamati essi stessi "totem". Nei clan in cui il capostipite è divino o semidivino, tale entità è considerata il totem del clan (come avatar). Per le persone, l'associazione con il proprio totem ...

totem ( approfondimento) m inv

(etnologia) essere al quale, in molte popolazioni tribali, si attribuisce il ruolo di mitico capostipite (tecnica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

tò | tem

Pronuncia

IPA: / /'ttem/ o IPA: /to'tm/

Etimologia / Derivazione

lemma di origine algonchina

Citazione

Sinonimi

(per estensione) feticcio

Parole derivate