La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Erano 12 quelle d Israele' è 'Tribù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIBÙ

Curiosità e Significato di Tribù

Hai risolto il cruciverba con Tribù? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tribù.

Perché la soluzione è Tribù? Erano 12 quelle d'Israele fa riferimento alle dodici tribù storiche che, secondo la tradizione biblica, componevano il popolo di Israele. Ogni tribù rappresentava un ramo genealogico con proprie caratteristiche e territori. La parola tribù indica proprio questa suddivisione ancestrale, simbolo di identità e unità tra i discendenti delle dodici famiglie originarie. È un termine ricco di significato storico e culturale.

Come si scrive la soluzione Tribù

Stai cercando la risposta alla definizione "Erano 12 quelle d Israele"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

Ù -

