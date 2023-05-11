d America = Pellirosse
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'd America = Pellirosse' è 'Indiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Indiani? Gli indiani, spesso chiamati pellirosse, sono i popoli nativi delle terre americane. La loro presenza ha segnato profondamente la storia e la cultura del continente, portando tradizioni antiche e un legame forte con la natura. Ancora oggi, il loro patrimonio vive nelle comunità e nelle storie tramandate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: d America = Pellirosse
- Risposta: INDIANI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IIAI
- Inizia con: I
- Finisce con: I
d America = Pellirosse: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "d America = Pellirosse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Indiani. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.