d America = Pellirosse

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'd America = Pellirosse' è 'Indiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INDIANI

Perchè la soluzione è Indiani? Gli indiani, spesso chiamati pellirosse, sono i popoli nativi delle terre americane. La loro presenza ha segnato profondamente la storia e la cultura del continente, portando tradizioni antiche e un legame forte con la natura. Ancora oggi, il loro patrimonio vive nelle comunità e nelle storie tramandate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: d America = Pellirosse
  • Risposta: INDIANI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IIAI
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I
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d America = Pellirosse: risposta da 7 lettere

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