d America = Pellirosse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'd America = Pellirosse' è 'Indiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N D I A N I

Perchè la soluzione è Indiani? Gli indiani, spesso chiamati pellirosse, sono i popoli nativi delle terre americane. La loro presenza ha segnato profondamente la storia e la cultura del continente, portando tradizioni antiche e un legame forte con la natura. Ancora oggi, il loro patrimonio vive nelle comunità e nelle storie tramandate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: d America = Pellirosse

d America = Pellirosse Risposta: INDIANI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I I A I

Inizia con: I

I Finisce con: I

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d America = Pellirosse: risposta da 7 lettere

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