I Pellirosse fumavano quello della pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Pellirosse fumavano quello della pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALUMET

Significato/Curiosita : I pellirosse fumavano quello della pace

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calumet (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento antropologia non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I Pellirosse fumavano quello della pace : pellirosse; fumavano; quello; pace; Trofei di pellirosse ; Se li spedivano i pellirosse ; La leggera barchetta dei pellirosse ; Barchetta dei pellirosse ; La dissotterravano i pellirosse ; Portavano i pellirosse sui Fiumi; Quelli d America sono i pellirosse ; d America = pellirosse ; d America o con altro termine pellirosse ; I pellirosse oggi più numerosi negli USA; Le fumavano i soldati; Si fumavano nel 1943; fumavano per gli dei; Si legge quello della Sera; quello bello dura poco; quello d amore è di Liszt; quello divisorio è sottile; quello di Bacco e il tirso; quello che il saputello sa; Lisbona sorge su quello del Tago; Mostra quello che il Pc manderà su carta; quello telefonico è pieno di nomi e cognomi; quello nasale può deviarsi dopo un trauma; Crucci che non dànno pace ; In fondo è capace ; Un oasi di pace ; Incapace di parzialità; Rapace notturno; Il più piccolo rapace notturno; Più è capace e più si mangia; La pace dell animo; La protagonista di Guerra e pace ; Lo stimola il pace maker;

Cerca altre Definizioni