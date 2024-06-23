Peso inutile e ingombrante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Peso inutile e ingombrante' è 'Zavorra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAVORRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Peso inutile e ingombrante" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Peso inutile e ingombrante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Zavorra? La zavorra rappresenta un peso superfluo e ingombrante che può ostacolare il movimento o il funzionamento di qualcosa. È spesso usata come metafora per indicare un elemento che appesantisce senza alcun beneficio. In ambito nautico, si riferisce a pesi aggiunti per stabilizzare una nave, ma nel linguaggio quotidiano indica un carico inutile che si desidera eliminare. Rimuoverla permette di migliorare efficienza e agilità.

La soluzione associata alla definizione "Peso inutile e ingombrante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Peso inutile e ingombrante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zavorra:

Z Zara A Ancona V Venezia O Otranto R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Peso inutile e ingombrante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

