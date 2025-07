Peso aggiunto alla mongolfiera nei cruciverba: la soluzione è Zavorra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Peso aggiunto alla mongolfiera' è 'Zavorra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAVORRA

Perché la soluzione è Zavorra? La parola zavorra indica un peso aggiunto a un veicolo, come una mongolfiera, per mantenerla stabile o controllare il volo. Viene spesso usata anche in senso figurato per riferirsi a qualcosa che appesantisce o limita, come problemi o responsabilità. In sintesi, rappresenta un peso supplementare indispensabile o indesiderato, che influisce sul movimento o sulla stabilità.

Z Zara

A Ancona

V Venezia

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

