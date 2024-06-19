È tipico di molte religioni primitive
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È tipico di molte religioni primitive' è 'Animismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANIMISMO
Come completare la definizione
- Definizione: È tipico di molte religioni primitive
- Risposta: ANIMISMO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Definizione: "È tipico di molte religioni primitive". Risposta: ANIMISMO. Lunghezza: 8 lettere. Schema utile: A_______.
Perché la soluzione è Animismo? L'anismo è una credenza diffusa in molte religioni primitive, caratterizzata dalla convinzione che tutto ciò che esiste possieda un'anima o uno spirito. Questa visione attribuisce una vita spirituale agli elementi naturali, come piante, animali e oggetti, riconoscendo loro una presenza vitale che trascende la materia. L'anismo si manifesta attraverso rituali e pratiche che cercano di rispettare e comunicare con queste entità spirituali, evidenziando un rapporto profondo tra uomo e natura.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È tipico di molte religioni primitive". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
È tipico di molte religioni primitive: soluzione cruciverba da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "È tipico di molte religioni primitive" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È tipico di molte religioni primitive" conferma che la soluzione 'Animismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Animismo
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: A_______
- Schema finale: ____ISMO
Le 8 lettere della soluzione Animismo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È tipico di molte religioni primitive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Animismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola tipico: Il ballo tipico argentino Il tipico rumore delle fusa dei gatti Gergo tipico dei bassifondi parigini
Definizioni con la parola molte: Quella fotoelettrica comanda molte aperture Un servizio pubblico presente in molte grandi città Lo sono molte cattedrali francesi
Definizioni con la parola religioni: In alcune religioni il rivolgersi a Dio Relativo ad antichi racconti, religioni o leggende Studio delle religioni
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dottrina religiosa che dà qualità divine a oggettiLo praticavano molte antiche religioniTipico di un fenomeno paranormaleStaterello tipico del mondo musulmanoTipico dolce albaneseLe torri di molte chiese
O S S A L R E L