Lo praticavano molte antiche religioni - Cruciverba

Il "politeismo" è una forma di credenza religiosa in cui si venerano e si riconoscono molteplici divinità. Questo sistema di fede è stato ampiamente praticato in molte antiche civiltà e culture, come nell'antica Grecia, Roma, Egitto, Mesopotamia e nell'India vedica. Ogni divinità era spesso associata a aspetti specifici della natura, dell'umanità o dell'esperienza umana. Il politeismo rifletteva la complessità e la diversità della vita, fornendo spiegazioni e connessioni per vari aspetti dell'universo. Con l'avanzare delle civiltà, molte di queste religioni sono state sostituite da monoteismi, ma il politeismo rimane un aspetto fondamentale della storia delle credenze umane.

