SOLUZIONE: ARTICOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Costituzione ne ha centotrentanove" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Costituzione ne ha centotrentanove". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Articoli? La legge fondamentale di un paese si compone di numerosi articoli che regolano i vari aspetti della vita pubblica e privata. Questi articoli stabiliscono diritti, doveri e principi fondamentali da rispettare per mantenere l'ordine e la giustizia. La loro presenza assicura un quadro normativo chiaro e organico, fondamentale per il funzionamento dello Stato. La Costituzione italiana, ad esempio, si compone di centotrentanove di questi elementi fondamentali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Costituzione ne ha centotrentanove" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Costituzione ne ha centotrentanove" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Articoli:

A Ancona R Roma T Torino I Imola C Como O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Costituzione ne ha centotrentanove" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

