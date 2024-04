La definizione e la soluzione di 6 lettere: Non ne ha il tormentato. REQUIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Sine Requie (in latino "senza riposo") è un gioco di ruolo horror italiano, scritto da Matteo Cortini e Leonardo Moretti e pubblicato nel 2003 (nella sua prima edizione) da Rose & Poison. La seconda edizione venne prodotta da Asterion Press e prende il nome di Sine Requie Anno XIII. Vincitore del Best of show al Lucca Comics and Games 2003 come "Miglior Gioco Italiano", la sua maggior particolarità è l'uso dei tarocchi, al posto dei dadi. Gli Arcani minori vengono utilizzati per la maggior parte delle azioni mentre gli Arcani maggiori consentono un'esperienza di gioco più narrativa con i giocatori che si muovono in base ai propri ...

requie m inv

riposo, pace sia nel senso dell'affaticamento psicologico, sia di quello fisico

Sillabazione

rè | quie

Pronuncia

IPA: /rkwje/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.