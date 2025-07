Accomunano giornalisti e Costituzione nei cruciverba: la soluzione è Articoli

ARTICOLI

Perché la soluzione è Articoli? Gli articoli sono le singole parti che compongono una legge o una Costituzione, ognuna dedicata a un argomento specifico. Nella nostra Costituzione, ad esempio, ogni articolo definisce diritti fondamentali, principi e norme fondamentali per il funzionamento dello Stato. Sono come i mattoni di un edificio legislativo, fondamentali per costruire un sistema giuridico solido e chiaro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le danno o scrivono i giornalistiUn colpo di fortuna per fotografi e giornalistiDelicatezza di costituzioneAccomunano cacao e caffèAccomunano garofano e cassetta degli attrezzi

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S A O I R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORIANI" SORIANI

