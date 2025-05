Morbido tessuto caldo e leggermente peloso nei cruciverba: la soluzione è Ciniglia

CINIGLIA

Curiosità e Significato di "Ciniglia"

La ciniglia è un tessuto caratterizzato da una superficie morbida e calda, grazie alla sua composizione in fibre di cotone o sintetiche. Spesso utilizzata per abbigliamento, biancheria e rivestimenti, presenta una leggera peluria che conferisce un aspetto lussuoso e accogliente, rendendola ideale per le stagioni fredde.

Come si scrive la soluzione: Ciniglia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Morbido tessuto caldo e leggermente peloso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N Z A U N A V E L O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUOVA ZELANDA" NUOVA ZELANDA

