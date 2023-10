Caldo tessuto - Cruciverba

Italianizzato in picché) è undi cotone con piccoli motivi in rilievo, rombi, quadrati, puntolini, generalmente bianco.composto, necessita per...

La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, vigogna, alpaca, ecc.) e produzioni minori da cani (chiengora), yak e antilope tibetana (Shahtoosh). La lana che si viene ad ottenere viene definita "lana vergine".