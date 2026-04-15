Distesa con il ferro caldo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Distesa con il ferro caldo' è 'Stirata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIRATA

Perché la soluzione è Stirata? La parola stirata si riferisce a qualcosa che è stato sottoposto a un processo di stiratura, ovvero è stata appunto distesa con il ferro caldo. Questo procedimento serve a eliminare pieghe e grinze da tessuti o materiali, rendendoli più lisci e ordinati. La voce stirata evoca l’immagine di un capo di abbigliamento perfettamente modellato e senza imperfezioni, risultato di un'accurata manipolazione con strumenti appropriati. La cura nella stiratura contribuisce a un aspetto più curato e raffinato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distesa con il ferro caldo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Distesa con il ferro caldo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Stirata

Se la definizione "Distesa con il ferro caldo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distesa con il ferro caldo" conferma che la soluzione 'Stirata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stirata

S Savona T Torino I Imola R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distesa con il ferro caldo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stirata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il ferro che si usa caldoUsare un ferro caldoSi eliminano utilizzando il ferro caldoRichiede un ferro caldoToglie le pieghe con un ferro caldo