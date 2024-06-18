Minerale impiegato in certi orologi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Minerale impiegato in certi orologi' è 'Quarzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Minerale impiegato in certi orologi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minerale impiegato in certi orologi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Quarzo? Il quarzo è un minerale molto diffuso che si caratterizza per la sua durezza e la sua trasparenza. Viene utilizzato nell'orologeria grazie alle sue proprietà piezoelettriche, che permettono di generare impulsi precisi. In orologi, il quarzo si trova sotto forma di cristallo che alimenta il movimento, garantendo accuratezza nel tempo. Questa applicazione sfrutta le caratteristiche naturali del minerale, rendendolo essenziale nei dispositivi di misurazione temporale.

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Minerale impiegato in certi orologi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Quarzo

Per risolvere la definizione "Minerale impiegato in certi orologi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minerale impiegato in certi orologi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Quarzo:

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minerale impiegato in certi orologi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un minerale come l occhio di gattoUn minerale... per orologiL ametista ne è una varietàRegola il moto alternato del bilanciere in certi orologiAnello che ruota sul quadrante di certi orologiL uccellino di certi orologiIndica il giorno in certi orologiÈ automatica in certi orologi