Un minerale... per orologi nei cruciverba: la soluzione è Quarzo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un minerale... per orologi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un minerale... per orologi' è 'Quarzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUARZO

Curiosità e Significato di Quarzo

Approfondisci la parola di 6 lettere Quarzo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Quarzo? Il quarzo è un minerale molto comune e versatile, noto per la sua durezza e bellezza. In orologeria, il quarzo viene utilizzato per creare movimenti precisi e affidabili grazie alla sua proprietà di vibrare a frequenze costanti sotto corrente elettrica. Questo rende gli orologi al quarzo tra i più accurati e diffusi al mondo, simbolo di tecnologia e precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ametista ne è una varietàIl minerale di molti orologiMinerale impiegato in certi orologiCasa svizzera di orologi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quarzo

Se "Un minerale... per orologi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

R Roma

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

K C M B O O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACBOOK" MACBOOK

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.