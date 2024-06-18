Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio' è 'Crauti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRAUTI

Perchè la soluzione è Crauti? I crauti sono foglie di cavolo cappuccio sottoposte a fermentazione, che donano un sapore unico e caratteristico ai piatti. Questo alimento, molto apprezzato in cucina, si ottiene lasciando le foglie a maturare in modo naturale, sviluppando così il loro gusto intenso e leggermente acidulo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio

Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio Risposta: CRAUTI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: I

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Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Crauti

Quando la definizione "Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crauti'.

Le 6 lettere della soluzione

C Como R Roma A Ancona U Udine T Torino I Imola

La soluzione 'Crauti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.