Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio' è 'Crauti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRAUTI
Perchè la soluzione è Crauti? I crauti sono foglie di cavolo cappuccio sottoposte a fermentazione, che donano un sapore unico e caratteristico ai piatti. Questo alimento, molto apprezzato in cucina, si ottiene lasciando le foglie a maturare in modo naturale, sviluppando così il loro gusto intenso e leggermente acidulo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio
- Risposta: CRAUTI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Crauti
Quando la definizione "Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crauti'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Crauti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le foglie ricavate dal cavolo cappuccio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con foglie: Pianta da salotto dalle grandi foglie
Con ricavate: Gli omini blu che abitano in case ricavate da funghi
Con cavolo: Un grosso cavolo sferico