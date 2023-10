Una larva distruttrice delle foglie di cavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una larva distruttrice delle foglie di cavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : BRUCO

Significato/Curiosita : Una larva distruttrice delle foglie di cavolo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bruco (disambigua). il bruco è lo stadio larvale dei lepidotteri. i bruchi (appartenenti al... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

