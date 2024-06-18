Aree apparenze

SOLUZIONE: SUPERFICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aree apparenze" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aree apparenze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Superfici? Le superfici sono le parti visibili di un oggetto che ci permettono di percepire il suo aspetto e forma. Sono le zone che riflettono la luce e ci danno informazioni sul materiale e sulla struttura. Le superfici possono essere lisce, ruvide, lucide o opache, contribuendo a definire l'estetica e la funzionalità di un elemento. Sono fondamentali per riconoscere e distinguere diversi oggetti nel nostro ambiente.

La soluzione associata alla definizione "Aree apparenze" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aree apparenze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Superfici:

S Savona U Udine P Padova E Empoli R Roma F Firenze I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aree apparenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

