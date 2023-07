Aree coltivabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aree coltivabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERRENI

Significato/Curiosità : Aree coltivabili

Le aree coltivabili o terreni agricoli sono porzioni di terra dedicate alla coltivazione di colture alimentari o vegetali. Queste zone possono variare in dimensioni e caratteristiche a seconda delle condizioni climatiche, del tipo di suolo e delle pratiche agricole adottate. L'agricoltura svolge un ruolo cruciale nel sostentamento dell'umanità, fornendo cibo, fibre e altre risorse naturali. Le aree coltivabili possono essere coltivate utilizzando metodi tradizionali o moderni, come l'agricoltura biologica o l'agricoltura di precisione. È importante preservare e gestire in modo sostenibile queste terre per garantire la sicurezza alimentare e la conservazione dell'ambiente per le generazioni future.

