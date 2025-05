Per misurarne l estensione se ne calcolano le aree nei cruciverba: la soluzione è Superfici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per misurarne l estensione se ne calcolano le aree' è 'Superfici'.

SUPERFICI

Curiosità e Significato di "Superfici"

La parola Superfici è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

La parola superfici si riferisce alle estensioni bidimensionali di un oggetto o di uno spazio, definita dalle sue misure di lunghezza e larghezza. Per determinarne l'estensione, si calcolano le aree, cioè il numero di unità quadrate necessarie a coprire completamente quella superficie. Le superfici sono fondamentali in geometria e in molteplici applicazioni pratiche.

Come si scrive la soluzione: Superfici

La risposta alla definizione "Per misurarne l estensione se ne calcolano le aree" è: Superfici

S Savona

U Udine

P Padova

E Empoli

R Roma

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

