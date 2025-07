Piani d appoggio nei cruciverba: la soluzione è Superfici

SUPERFICI

Curiosità e Significato di Superfici

Approfondisci la parola di 9 lettere Superfici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Superfici? I piani d'appoggio sono superfici su cui si poggiano o supportano altri elementi, come tavoli, scaffali o strutture di vario tipo. Sono fondamentali per garantire stabilità e funzionalità, svolgendo un ruolo essenziale in architettura, design e ingegneria. Conoscere le superfici di appoggio aiuta a capire come si costruiscono e si organizzano gli spazi, rendendoli più pratici e sicuri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou EnlaiIl presidente ha perso l appoggio dellaAppartamenti agli ultimi pianiPiani orditi nell ombraMobile con sportello che abbassato può diventare piano di appoggio

Come si scrive la soluzione Superfici

Se "Piani d appoggio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

P Padova

E Empoli

R Roma

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

