Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno' è 'Cenone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cenone? Il termine si riferisce al grande pasto che si tiene alla fine dell’anno, spesso con amici e famiglia, per celebrare l’arrivo del nuovo anno. È un momento di convivialità e allegria, caratterizzato da piatti speciali e festeggiamenti. Questa cena rappresenta una tradizione condivisa in molte culture, simbolo di speranza e nuovi inizi. Conclude l’anno e dà il benvenuto a quello nuovo con calore e allegria.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cenone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cenone:

C Como E Empoli N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tradizionale pasto dell ultimo dell anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si prepara per NataleBanchetto di fine annoIl pasto della vigilia di NataleUn liceale dell ultimo annoIl Santo dell ultimo 31 dell annoBevanda effervescente stappata l ultimo dell annoLo si stappa alla mezzanotte dell ultimo dell annoLo sono in genere gli universitari dell ultimo anno