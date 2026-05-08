Il pasto preparato alla sera

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il pasto preparato alla sera' è 'Cena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENA

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Perché la soluzione è Cena? La cena è il pasto che si consuma generalmente alla sera, dopo una lunga giornata di lavoro o studio. Rappresenta un momento di relax e di condivisione, spesso accompagnato da amici o familiari. La sua preparazione può variare molto a seconda delle abitudini culturali e personali, ma è sempre un'occasione per assumere energia e conforto. La cena può essere composta da piatti caldi o freddi, dolci e bevande, creando un momento di piacere e ristoro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pasto preparato alla sera". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il pasto preparato alla sera nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cena

In presenza della definizione "Il pasto preparato alla sera", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pasto preparato alla sera" conferma che la soluzione 'Cena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cena

C Como E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pasto preparato alla sera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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