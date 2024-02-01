Il Santo dell ultimo 31 dell anno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Santo dell ultimo 31 dell anno' è 'Silvestro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SILVESTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Santo dell ultimo 31 dell anno" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo dell ultimo 31 dell anno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Silvestro? Silvestro è il nome del santo celebrato alla fine dell'anno, il 31 dicembre. Questa ricorrenza segna l'ultimo giorno del calendario e viene associata alla figura di un papa che ha dato il suo nome alla festività. La sua figura è legata alle tradizioni di buon auspicio e di festeggiamenti per l'inizio di un nuovo anno. La sua celebrazione invita a riflettere e a lasciarsi alle spalle il passato.

Per risolvere la definizione "Il Santo dell ultimo 31 dell anno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo dell ultimo 31 dell anno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Silvestro:

S Savona I Imola L Livorno V Venezia E Empoli S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo dell ultimo 31 dell anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

