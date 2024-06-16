Si carica con la medicina

Home / Soluzioni Cruciverba / Si carica con la medicina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si carica con la medicina' è 'Siringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIRINGA

Perché la soluzione è Siringa? Una siringa rappresenta uno strumento utilizzato per somministrare farmaci nel corpo umano. È composta da un cilindro, un ago e un pistone che permette di aspirare e iniettare medicinali. La sua funzione principale è quella di trasportare il medicinale dall'esterno all'interno dell'organismo in modo preciso e sicuro. La sua progettazione consente di dosare con attenzione le quantità necessarie, garantendo efficacia e sicurezza durante le procedure mediche. La siringa si utilizza frequentemente in ambito sanitario per trattamenti e vaccinazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si carica con la medicina". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si carica con la medicina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Siringa

In presenza della definizione "Si carica con la medicina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si carica con la medicina" conferma che la soluzione 'Siringa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Siringa

S Savona I Imola R Roma I Imola N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si carica con la medicina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Siringa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una pompetta del farmacistaSi usa per fare l iniezioneCilindretto munito di ago per punture medicheQuella bianca non si caricaSi carica dall altoLa sella su cui si carica la somaSi carica per far fumoQuello d argento si usa in medicina e fotografia