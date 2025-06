Si usa per fare l iniezione nei cruciverba: la soluzione è Siringa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa per fare l iniezione' è 'Siringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIRINGA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Siringa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Siringa.

Perché la soluzione è Siringa? Una siringa è uno strumento medico usato per somministrare iniezioni di farmaci o vaccini nel corpo. Composta da un cilindro con un ago, permette di prelevare e iniettare liquidi con precisione. È fondamentale in ambito sanitario per garantire trattamenti efficaci e sicuri. La siringa rappresenta un alleato importante nella cura della salute di molte persone.

Hai davanti la definizione "Si usa per fare l iniezione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

