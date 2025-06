Cilindretto munito di ago per punture mediche nei cruciverba: la soluzione è Siringa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cilindretto munito di ago per punture mediche' è 'Siringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIRINGA

Curiosità e Significato di Siringa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Siringa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Siringa.

Perché la soluzione è Siringa? Una siringa è uno strumento medico composto da un cilindretto con un ago appuntito, usato per iniettare o prelevare liquidi dal corpo. È fondamentale in molte procedure di cura, come somministrare farmaci o prelevare sangue. La sua semplicità e precisione la rendono un alleato indispensabile nella medicina moderna, garantendo sicurezza e efficacia nelle cure quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I suoi estremi sono un ago e uno stantuffoSi usa per fare iniezioniUna pompetta da farmacistiDecorati con ago e filoIl foro all estremità dell agoLuogo in cui è inutile cercare un ago

Come si scrive la soluzione Siringa

Se "Cilindretto munito di ago per punture mediche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

