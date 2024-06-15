Il tricolore per chi vince il campionato nei cruciverba: la soluzione è Scudetto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il tricolore per chi vince il campionato' è 'Scudetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUDETTO

Curiosità e Significato di Scudetto

Vuoi sapere di più su Scudetto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Scudetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo vince la squadra che si aggiudica il campionatoLa parte finale del campionato di pallacanestroLa divisione del campionato cadettoSi cinge della fascia tricoloreVince a sorpresa

Come si scrive la soluzione Scudetto

Stai cercando la risposta alla definizione "Il tricolore per chi vince il campionato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Scudetto:
S Savona
C Como
U Udine
D Domodossola
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

