La Soluzione ♚ Vince a sorpresa

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Vince a sorpresa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OUTSIDER

Curiosità su Vince a sorpresa: Presenta la compagnia apollonio, solparolesparse.com. ^ quasi amici vince a sorpresa il weekend in italia, badtaste.it. url consultato il 19 marzo 2012... The Outsider è una miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. Il 17 ottobre 2019 HBO ha diffuso il primo trailer e annunciato che avrebbe debuttato il 12 gennaio 2020. In Italia è andata in onda dal 17 febbraio al 16 marzo 2020 su Sky Atlantic.

