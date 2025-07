Lo vince la squadra che si aggiudica il campionato nei cruciverba: la soluzione è Scudetto

SCUDETTO

Curiosità e Significato di Scudetto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Scudetto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scudetto? Scudetto è il termine usato per indicare il titolo di campione d’Italia nel calcio, assegnato alla squadra che vince il campionato di Serie A. Deriva dall’epoca in cui le squadre ricevevano un piccolo scudo come premio simbolico. Oggi rappresenta il massimo traguardo stagionale, simbolo di vittoria e prestigio nel mondo del calcio italiano. È il sogno di ogni club e tifoso.

Come si scrive la soluzione Scudetto

Se "Lo vince la squadra che si aggiudica il campionato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

U Udine

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

