I calciatori li fanno in porta nei cruciverba: la soluzione è Tiri

Home / Soluzioni Cruciverba / I calciatori li fanno in porta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I calciatori li fanno in porta' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRI

Curiosità e Significato di Tiri

Approfondisci la parola di 4 lettere Tiri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tiri? TIRI è il termine che indica i tentativi di segnare un gol nel calcio, quando un calciatore colpisce la palla verso la porta avversaria. È un'azione fondamentale per creare occasioni da rete e mettere sotto pressione il portiere avversario. In sostanza, i TIRI sono quei momenti decisivi in cui si cerca di sbloccare il risultato, rendendo il gioco emozionante e imprevedibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I calciatori li effettuano in portaI calciatori spesso li fanno in montagnaGli strozzini li fanno con molto interesseBrillano su chi li portaLi fanno le lancette

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tiri

Se "I calciatori li fanno in porta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T D E R I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIDETTI" RIDETTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.