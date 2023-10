Gli strozzini li fanno con molto interesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli strozzini li fanno con molto interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESTITI

Significato/Curiosita : Gli strozzini li fanno con molto interesse

Sperando di poterlo comunque restituire. frequentemente gli usurai (detti comunemente "strozzini") svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono... Sperando di poterlo comunque restituire. frequentementeusurai (detti comunemente "") svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono... Si definisce prestito linguistico, o semplicemente prestito, una parola, una struttura sintattica, un morfema o un fonema che entra a far parte del patrimonio di una determinata lingua e proviene da una comunità di lingua diversa, in seguito al contatto tra culture diverse. Con lo stesso termine s'intende anche il fenomeno di adozione della parola straniera. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

