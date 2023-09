Brillano su chi li porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brillano su chi li porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORI

Significato/Curiosita : Brillano su chi li porta

Partenza per pechino, su repubblica.it, 23 luglio 2008. ^ luca taidelli, under, quattro gol ai danesi brillano balotelli e acquafresca, su gazzetta.it, 9 giugno... Craveri ori – abbreviazione della costellazione di orione ori – termine utilizzato per individuare numerose origini di replicazione del dna ori – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Brillano su chi li porta : brillano; porta; brillano di notte; brillano in cielo; brillano nel firmamento; brillano lontanissimi; brillano di luce riflessa; porta i caratteri ereditari; Si usa per riporta re alla superficie le mine; Riporta to in salute; Uniformi porta te un tempo dai dipendenti delle grandi case signorili; Nunzio porta tore;

Cerca altre Definizioni