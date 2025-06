I calciatori spesso li fanno in montagna nei cruciverba: la soluzione è Ritiri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I calciatori spesso li fanno in montagna' è 'Ritiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Ritiri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ritiri? Il termine ritiri indica periodi di ritiro o isolamento, spesso in ambienti tranquilli come le montagne, per prepararsi al meglio o recuperare energie. Nel calcio, si riferisce agli allenamenti intensivi svolti lontano dal clamore, favorendo concentrazione e coesione di squadra. Questi momenti sono fondamentali per migliorare le performance e consolidare il gruppo prima di una competizione importante.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

E P O C L R V I I A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROVINCIALE" PROVINCIALE

