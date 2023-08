Tu in caso obliquo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tu in caso obliquo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosita : Tu in caso obliquo

Il caso obliquo, in linguistica, indica un caso grammaticale non specificato della flessione che non sia né accusativo, né nominativo né vocativo

Altre risposte alla domanda : Tu in caso obliquo : caso; obliquo; Il caso tto sul ponte del bastimento; Un caso linguistico; Il quinto caso della declinazione latina; Io ma in un altro caso ; caso latino in breve; Un carattere obliquo ; obliquo , sghembo; Storto, obliquo ; Piegato leggermente, obliquo ;

