La Soluzione ♚ Concittadino di Caracalla La definizione e la soluzione di 7 lettere: Concittadino di Caracalla. LIONESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Concittadino di caracalla: Il rito lionese (in latino: ritus Lugdunensis) è un rito liturgico occidentale della Chiesa cattolica. La sua presenza come rito proprio dell'arcidiocesi di Lione è attestata a partire dal IX secolo ma, a seguito della riforma liturgica del 1969, è stato generalmente sostituito dal rito romano. Ad oggi, alcune sue caratteristiche minori persistono nella liturgia celebrata nella cattedrale primaziale di Lione, ed esso è adottato regolarmente da alcuni gruppi cattolici tradizionalisti (in comunione comunque la Chiesa cattolica) che gestiscono alcune chiese dell'arcidiocesi. Aggettivo lionese m e g sing (pl.: lionesi) di Lione Sillabazione li | o | né | se Pronuncia IPA: lio'nese/, o IPA: lio'neze Etimologia / Derivazione dal francese lyonnais Iperonimi europeo, francese Altre Definizioni con lionese; concittadino; caracalla; Così è anche detta una bassa padella in ferro; Concittadino di Cristoforo Colombo; Concittadino di Prampolini; Concittadini di Caracalla; Il colle di Roma tra il Colosseo e le Terme di Caracalla;

