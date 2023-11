La definizione e la soluzione di: Grande città della Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIONE

Significato/Curiosita : Grande citta della francia

Cercando altri significati, vedi francia (disambigua). coordinate: 47°n 2°e / 47°n 2°e47; 2 la francia (in francese: france, /f~s/), ufficialmente repubblica... Lione (AFI: /li'one/; in francese Lyon, AFI: /lj~/; in francoprovenzale Liyon, AFI: /~/; in occitano Lion, AFI: /lju/) è una città della Francia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Grande città della Francia : grande; città; francia; Il grande lo vincono i tennisti; Il più grande essere vivente della Terra; Un grande Charlie del jazz; grande lago venezuelano; Un grande campione del nostro tennis; Una città dell Emilia e il famoso pittore che in essa è nato; La città di Carneade; città svizzera con un famoso ponte di legno; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera; La città di Porsenna; Fiume che bagna Germania e francia ; Attraggono in francia un gran numero di turisti; Natale in francia ; Una zona della francia percorsa dalla Loira; Relativo al continente di francia e Germania;

Cerca altre Definizioni