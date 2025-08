Lo era Caracalla per nascita nei cruciverba: la soluzione è Lionese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo era Caracalla per nascita' è 'Lionese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIONESE

Curiosità e Significato di Lionese

Approfondisci la parola di 7 lettere Lionese: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lionese? Lioneese è un aggettivo che indica qualcosa o qualcuno originario di Lione, città storica della Francia. Utilizzato spesso in ambiti culturali o geografici, sottolinea l'appartenenza o le caratteristiche tipiche di questa regione. Se ti chiedi come si definiscono i nativi di Lione, il termine giusto è proprio Lioneese, a testimonianza delle loro radici e identità locali.

Come si scrive la soluzione Lionese

Hai trovato la definizione "Lo era Caracalla per nascita" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

