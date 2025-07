Interessa l ortopedico nei cruciverba: la soluzione è Arto

Home / Soluzioni Cruciverba / Interessa l ortopedico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Interessa l ortopedico' è 'Arto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTO

Curiosità e Significato di Arto

Vuoi sapere di più su Arto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Arto.

Perché la soluzione è Arto? Arto è il termine che indica una delle parti del corpo umano utilizzate per muoversi, come braccia o gambe. Deriva dal latino artus e rappresenta le estremità che ci permettono di camminare, afferrare e compiere molte altre azioni quotidiane. Un elemento fondamentale per la mobilità e l’indipendenza di ognuno di noi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Centro Traumatologico OrtopedicoUn soggetto che interessa l esorcistaQuella del disco interessa le vertebredel disco: interessa le vertebreNon interessa il poeta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arto

Non riesci a risolvere la definizione "Interessa l ortopedico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O R C N N F T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONFRONTO" CONFRONTO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.