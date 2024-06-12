Un battello pneumatico

SOLUZIONE: GOMMONE

Perché la soluzione è Gommone? Un mezzo di trasporto acquatico leggero e flessibile, spesso utilizzato per attività ricreative o di soccorso, si gonfia facilmente e può essere trasportato su veicoli. È ideale per navigare in acque calme e raggiungere aree difficili da accesso con imbarcazioni più grandi. Questo oggetto si caratterizza per la sua struttura gonfiabile e la praticità di utilizzo, rappresentando una soluzione versatile per spostamenti su acque tranquille.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un battello pneumatico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un battello pneumatico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Se la definizione "Un battello pneumatico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un battello pneumatico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gommone:

G Genova O Otranto M Milano M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un battello pneumatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

