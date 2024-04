La Soluzione ♚ Può essere pneumatico

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Può essere pneumatico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MARTELLO

Curiosità su Puo essere pneumatico: La parola pneumatico, nell'uso corrente, viene preceduta sia dagli articoli lo, gli, uno («lo pneumatico»; «gli pneumatici»; «uno pneumatico»), sia dagli... Il martello (anche mazzetta se di piccole dimensioni) è uno strumento, molto spesso manuale, costituito da una testa appesantita fissata a un lungo manico che viene ruotato per colpire direttamente una piccola area di un oggetto. Questo può essere, ad esempio, piantare chiodi nel legno, modellare il metallo (come con una fucina) o frantumare la roccia. I martelli sono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni. Le discipline tradizionali includono falegnameria, fabbro, guerra e musicalità percussiva. È stato uno strumento molto usato nel medioevo con diversi materiali e serviva per modellare le pietre. Nel XV secolo divenne utile per ...

