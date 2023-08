Barca gonfiabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barca gonfiabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOMMONE

Significato/Curiosita : Barca gonfiabile

Del racing, anche se dal 2012 alcune tavole gonfiabili da gara hanno dato buoni risultati. un sup gonfiabile si gonfia a circa 15 psi per l'uso comune,... Anche particolari realizzazioni di gommoni, come per esempio il gommone volante. esso è composto da un piccolo gommone in genere lungo meno di 4 metri,...