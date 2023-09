Gita di piacere in battello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gita di piacere in battello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCIERA

Significato/Curiosita : Gita di piacere in battello

Ripetersi una decina di volte, finalmente si avviano in direzione dell'imbarco per una gita in battello. la prepotenza di una coppia di sposi che gli usurpano... Suggerimenti del progetto di riferimento. il termine crociera designa sia il viaggio con una nave da crociera utilizzata per scopi ricreativi e turistici, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gita di piacere in battello : gita; piacere; battello; Come la calcolatrice non digita le; La meta della nostra gita 6679 Vibo Valentia; Agita l acqua o l aria; Manda a monte una gita ; Un lettore di musica digita le; Con piacere ; Immenso piacere ; Ne fanno parte i viaggi di piacere ; Il Gabriele scrittore de Il piacere ; Individui che trovano piacere nel male altrui; battello che guida le navi nei porti; Sono doppie in battello ; Costruì il primo battello a vapore; Lo si attraversa in battello ; L inventore del battello a vapore;

