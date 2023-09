Battello che guida le navi nei porti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Battello che guida le navi nei porti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PILOTINA

Significato/Curiosita : Battello che guida le navi nei porti

Navigazione, ma dove è impossibile costruire un faro. i battelli-fanale : simili al battello-faro, ma con un apparato luminoso di portata più limitata... Ulteriormente (regola 35-i colreg). pilotina a marsiglia pilotina olandese navi pilota del porto di rouen pilotina polacca pilotina del tipo swath motovedetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

