Può immobilizzare

Home / Soluzioni Cruciverba / Può immobilizzare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Può immobilizzare' è 'Paralisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARALISI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può immobilizzare" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può immobilizzare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Paralisi? La parola che può immobilizzare si riferisce a una condizione in cui la capacità di movimento viene temporaneamente o permanentemente bloccata. Questa condizione può interessare diverse parti del corpo, rendendo impossibile eseguire azioni quotidiane o rispondere agli stimoli ambientali. La paralisi può essere causata da vari fattori come danni neurologici, traumi o malattie, e comporta una perdita di mobilità che può variare in intensità. La comprensione di questa voce aiuta a riconoscere situazioni di impedimento fisico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Può immobilizzare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Paralisi

Per risolvere la definizione "Può immobilizzare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può immobilizzare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Paralisi:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona L Livorno I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può immobilizzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Blocca un attivitàTotale arresto del trafficoImmobilità di una parte del corpoPuò immobilizzare la naveUn guasto che può immobilizzare la navePuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo