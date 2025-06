Immobilizzare con corde nei cruciverba: la soluzione è Legare

LEGARE

Curiosità e Significato di Legare

Vuoi sapere di più su Legare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Legare.

Perché la soluzione è Legare? Legare significa fissare o unire tra loro con corde o altri strumenti, garantendo stabilità o sicurezza. È un gesto comune per immobilizzare oggetti o persone, come durante il trasporto o in situazioni di emergenza. Questa azione aiuta a mantenere tutto in posizione, evitando movimenti indesiderati e garantendo protezione e ordine. In sostanza, legare è un modo semplice ma efficace per mettere tutto sotto controllo.

Come si scrive la soluzione Legare

Stai cercando la risposta alla definizione "Immobilizzare con corde"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

