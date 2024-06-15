Può immobilizzare la nave nei cruciverba: la soluzione è Avaria
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può immobilizzare la nave' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AVARIA
Curiosità e Significato di Avaria
Vuoi sapere di più su Avaria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Avaria.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un guasto che può immobilizzare la navePuò bloccare la navePuò immobilizzareUno squarcio che può mandare a fondo la navePuò essere carpiato o avvitato
Come si scrive la soluzione Avaria
Se "Può immobilizzare la nave" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 6 lettere della soluzione Avaria:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
M O H R E
