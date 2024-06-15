Può immobilizzare la nave nei cruciverba: la soluzione è Avaria

AVARIA

Curiosità e Significato di Avaria

Vuoi sapere di più su Avaria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Avaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un guasto che può immobilizzare la navePuò bloccare la navePuò immobilizzareUno squarcio che può mandare a fondo la navePuò essere carpiato o avvitato

Come si scrive la soluzione Avaria

Se "Può immobilizzare la nave" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O H R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HOMER" HOMER

