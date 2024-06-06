L ordine di insetti comprendente le farfalle

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L ordine di insetti comprendente le farfalle' è 'Lepidotteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEPIDOTTERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ordine di insetti comprendente le farfalle" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ordine di insetti comprendente le farfalle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lepidotteri? Gli insetti noti per le loro ali colorate e la capacità di volare sono chiamati lepidotteri. Questa classe include le farfalle, simbolo di eleganza e trasformazione. Sono facilmente riconoscibili per le ali sottili e spesso decorate di motivi vivaci. La loro presenza è importante per l'impollinazione e l'equilibrio degli ecosistemi.

La definizione "L ordine di insetti comprendente le farfalle" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ordine di insetti comprendente le farfalle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Lepidotteri:

L Livorno E Empoli P Padova I Imola D Domodossola O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ordine di insetti comprendente le farfalle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

