Tutte le farfalle

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I lepidotteri (Lepidoptera Linnaeus, 1758) sono un vasto ordine di insetti olometaboli a cui appartengono oltre 158 000 specie, note come farfalle e falene. Il nome fa riferimento alle piccole squame ovali che ricoprono le ali di questi insetti, disposte le une sulle altre, come gli embrici di un tetto, ma che all'occhio naturale sembrano un semplice pulviscolo; deriva dal greco antico ep (lepis): squama, scaglia e pte (pteron): ala. La distinzione tra farfalle e falene non risponde a una classificazione scientifica tassonomica ma deriva dall'uso comune. In base a tale distinzione "popolare", alcuni autori del passato hanno proposto ...

Lepidotteri ( approfondimento) m pl

(zoologia) , (entomologia) ordine di insetti alati caratterizzati dall'avere squame sulle ali e una metamorfosi completa le farfalle sono lepidotteri

Sillabazione

le | pi | dòt | te | ri

Pronuncia

IPA: /lepi'dtteri/

Etimologia / Derivazione

dal latino scientifico Lepidoptera; formato da lepido- (dal greco ep cioè "scaglia" )e da --ttero (dal greco pte ossia "ala")

Parole derivate

microlepidotteri

Termini correlati

(ordini di Pterigoti) Odonati, Blattoidei, Mantoidei, Isotteri, Fasmoidei, Ortotteri, Dermatteri, Emitteri, Ditteri, Coleotteri, Imenotteri

Iponimi

Saturnidi

Eteroneuri

farfalla

Iperonimi